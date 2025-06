Graziani: "Fiorentina bravissima a bruciare la concorrenza per Dzeko. Pioli può farci riammirare il vero Gudmundsson"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “A parametro zero Dzeko era un'occasione da non perdere, c'erano altre squadre interessate e la Fiorentina è stata brava a bruciare la concorrenza. Ovviamente le valutazioni sul bosniaco e sul valore del suo acquisto andranno fatte a mercato concluso, quando avremo davanti la rosa definitiva, ma ricordiamoci che calciatori del genere sono un valore aggiunto anche nello spogliatoi. Io comunque ho l'impressione che la Fiorentina voglia mantenere l'ossatura dell'anno scorso, arricchendola tecnicamente per puntare a qualcosa di più”.

“Pioli può farci riammirare il vero Gudmundsson”

Su Gudmundsson: “Dipende molto da Pioli, io comunque lo terrei a patto che la smetta di venire a prendere la palla nella nostra metà campo. Lui è un attaccante e deve sostenere la manovra offensiva, quando ha la palla può sempre inventare qualcosa e poi l'anno scorso lo abbiamo visto pochissimo a causa degli infortuni. Con Palladino non c'era rapporto, ma il nuovo allenatore può farci ammirare di nuovo il calciatore del Genoa”.