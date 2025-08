Christensen si presenta a Graz: "Convinto da subito, giocare in Europa è fantastico per me"

Nelle ultime ore la Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento di Oliver Christensen in prestito allo Sturm Graz, e quest’oggi il portiere danese ha espresso le sue prime parole da giocatore bianconero, commentando la trattativa tra i viola ed il club austriaco. Il ragazzo, come ricordato in mattinata, sarà in prestito per soli sei mesi.

Queste le sue prime parole ai canali ufficiali dello Sturm Graz:

“I colloqui con la dirigenza dello Sturm sono stati molto positivi e mi hanno subito convinto ad accettare questo prestito. Poter giocare con lo Sturm in campionato, in coppa e nelle competizioni europee è fantastico per me. Non vedo l’ora che arrivino i prossimi mesi e spero di poter aiutare la squadra con le mie qualità“.