Palladino prepara la grande sorpresa per la partita di Conference

La Fiorentina vuole chiudere subito il discorso passaggio del turno tra le prime otto in Conference League. Per farlo il tecnico viola, Palladino, starebbe preparando una grande sorpresa, relativa alla formazione iniziale che vedremo in campo.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la grande sorpresa sarebbe rappresentata dalla presenza di Kean dal primo minuto. Il centravanti, rimasto in panchina inzialmente contro il Cagliari, è in predicato di partire titolare con Colpani, Beltran e Sottil a sostegno.

Domani i viola scenderanno in campo contro gli austriaci del Lask che hanno solamente due punti nella classifica del girone unico della competizione.