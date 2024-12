FC25 celebra De Gea dopo il ritorno in campo con la Fiorentina: dopo due anni torna disponibile, il suo valore è altissimo - FOTO

La grande stagione di David De Gea alla Fiorentina, oltre a lasciar senza parole tutti i tifosi viola, ha già fatto parlare di se in tutta Europa. Nessuno si sarebbe aspettato che il portiere spagnolo sarebbe riuscito a tornare ai suoi altissimi livelli, dimostrati in precedenza con le maglie di Atletico Madrid e Manchester United, soprattutto in una media piazza come quella di Firenze. Eppure il numero uno gigliato in poco tempo ha conquistato tutti, e adesso viene celebrato anche nei videogiochi.

Dopo un anno di stop il valore resta altissimo

Nelle ultime ore infatti il celebre videogioco di calcio FC25, che fino a qualche anno fa si chiamava FIFA, ha rilasciato una sua versione virtuale che adesso potrà essere impiegata all'interno della modalità FUT. La valutazione del giocatore supera quella di ogni altro giocatore presente nella rosa della Fiorentina di Raffaele Palladino: si parte, perche il valore potrà essere aggiornato nel tempo, da valore di 88.

Questo il tweet di FC25: