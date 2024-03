La probabile formazione della Fiorentina: Arthur (di nuovo) out, chance importante per Nzola. Si rivede finalmente Parisi?

Torna in Europa la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che quest'oggi - o meglio fra 21 ore - affronta il Maccabi Haifa, squadra originaria di Israele. La Viola vuole mettere le cose in chiaro sin dal match di andata di questi ottavi di finale, motivo per cui in campo ci andranno tutti - o quasi - i titolari. Poco turnover previsto, dunque, nonostante il prossimo avversario in campionato sia la Roma.

Difficile questa volta prevedere l'undici titolare, ma ci proviamo

Terracciano in porta, poiché Christensen è ancora out. Davanti al portierone, una linea a quattro formata da Faraoni, per dare respiro al buon Kayode, Milenkovic e Ranieri. A completare il pacchetto arretrato Parisi potrebbe spuntarla sullo stakanovista Biraghi. In mediana mancherà - di nuovo - Arthur, acciaccato dopo una botta subita alla caviglia a Torino; al suo posto potrebbe rivedersi Lopez insieme a Mandragora (con il secondo favorito su Bonaventura che potrebbe riposare). In posizione più avanzata Barak oppure lo stesso Jack, da capire proprio qual è l'autonomia del numero 5. In attacco probabile turno di riposo per Belotti, in vista della sua ex squadra, Nzola scalpita; ai suoi lati, Ikoné potrebbe ritrovare una maglia così come Sottil. Ma attenzione anche al jolly Nico Gonzalez, a caccia del gol.

La probabile formazione

FIORETINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Sottil, Nzola. All.: Italiano.