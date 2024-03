In attesa di aggiornamenti ulteriori sulle condizioni di salute di Joe Barone, il campionato si ferma per l'ultima sosta Nazionali prima degli Europei di Germania. Alla ripresa la Fiorentina sarà impegnata con il Milan ma la vera questione diventerà anche capire quando sarà recuperata la gara con l'Atalanta.

Caso vuole che le due siano proprio tra le squadre impegnate in semifinale di Coppa Italia ma anche ai quarti di finale delle rispettive coppe europee. Questo comporta già ora l'inesistenza di slot fino a inizio maggio, quando però una, se non entrambe, potrebbero avere una semifinale europea in programma.

Il 15 maggio invece ci sarà la finale di Coppa Italia, con una delle due sicuramente in campo, il 22 e il 29 invece quelle di Europa League e Conference League… se i bergamaschi dovessero andare fuori con il Liverpool la prima data utile diventerebbe proprio quella del 22. In alternativa occorrerebbe una doppia eliminazione per giocarla a inizio maggio, il 2 o il 9.

Altrimenti, con le due in finali europee, si dovrebbe slittare addirittura a giugno, ma gli Europei che incomberanno e la prima amichevole dell'Italia il 4…