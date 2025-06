Playout Serie B, la Sampdoria di Venuti ospita la Salernitana dei tre Viola in prestito. E stasera occhi puntati sul portiere dei campani

Questa sera, dopo una lunghissima attesa, si giocherà il playout di Serie B fra Sampdoria e Salernitana. Con la penalizzazione e conseguente retrocessione del Brescia, toccherà a queste due squadre contendersi la salvezza in cadetteria. Un incontro che riguarderà anche diversi giovani calciatori in prestito dalla Fiorentina.

Ci sarà tanta Fiorentina stasera in campo

Nella Doria c'è l'ex capitano Venuti, mentre è nei campani che milita l'ex portiere Sepe. Ma in porta stasera ci sarà Christensen, che potrebbe far rientro a Firenze dopo questo doppio scontro per fare il secondo di De Gea. In difesa il classe 2003 Davide Gentile, mentre a centrocampo ci sarà Amatucci, che dovrebbe partire dal primo minuto. Appuntamento alle ore 20:30 a Marassi per il turno d'andata di questo scontro salvezza.