Tra qualificazione europea e lo Stadium: così si chiude il 2024 viola

La Fiorentina si appresta a chiudere il suo 2024 in un clima comunque di soddisfazione per i risultati raggiunti e lo stato della squadra, che dalla scorsa estate è passata dalla gestione di Vincenzo Italiano a quella di Raffaele Palladino. In questa prima metà di 2024-25, i viola sono partiti a rilento – almeno in campionato – ma successivamente il tecnico ex Monza è stato molto abile a trovare la quadra per far rendere l’organico messo a disposizione.

Così sono arrivate le numerose vittorie consecutive in Serie A, competizione nella quale – da ottobre a dicembre – la Fiorentina è stata capace di infilare otto successi consecutivi contro Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona, Como e Cagliari. Il club viola si è così ritrovato nel gruppo di squadre al vertice, a pochissimi punti di distanza dal primo posto. Certo, a Bologna e anche in casa contro l'Udines sono arrivate due battute d’arresto che non cancellano quanto di buono fatto dalla squadra di Palladino.

L’anno solare si chiuderà con una sfida sentitissima in casa viola, quella in casa della Juventus in programma per domenica 29 dicembre alle 18. Il match dello Stadium quest’anno sarà ancor più carico di significato perché, oltre alla storica rivalità fra i due club, la gara pesa anche in termini di classifica. Al momento, infatti, la Fiorentina è legittimata a credere anche in una qualificazione in Champions League, stesso obiettivo dei bianconeri che si trovano più attardati in graduatoria.

Il confronto fra Thiago Motta e Palladino sarà il piatto forte della 18esima giornata di Serie A, vista anche l'imprevedibilità dell'evento: i viola sognano di interrompere l'imbattibilità bianconera in campionato, ma i torinesi vogliono imporsi per rilanciare le proprie ambizioni.

La stagione della Fiorentina, inoltre, non si ferma al campionato italiano. Le altre due competizioni nelle quali la Viola è coinvolta hanno fin qui mostrato due volti differenti. Se in Coppa Italia la squadra di Palladino è stata eliminata già agli ottavi di finale ai calci di rigore contro l’Empoli, pregiudicandosi una nuova sfida contro la Juventus ai quarti, la situazione è differente in Conference League, dove la Fiorentina si è piazzata al terzo posto nella mega-classifica da 36 squadre.

Con questo piazzamento, i viola si sono guadagnati la qualificazione diretta agli ottavi di finale ed eviteranno di disputare i playoff. I toscani – che hanno superato i preliminari soltanto ai rigori contro la Puskas Academy - hanno mostrato un andamento molto più sicuro nel corso di questa prima fase, battendo i New Saints, il San Gallo, il Pafos e il Lask, venendo sconfitti soltanto dall’Apoel in trasferta e rimediando un pareggio contro il Vitoria Guimaraes. Per questo, la Fiorentina è legittimata ad ambire ad un altro grande percorso europeo, anche in virtù di una mentalità ormai solida acquisita nelle ultime due stagioni, con altrettante finali.