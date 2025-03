Sì, va bene. Il ritmo in campo era quello che era. Anche perché l'età di alcuni protagonisti inizia a farsi sentire. Di piedi buoni però al Pepito Day ce n'erano a sfare, anche se ormai il campo è per molti solo un lontano ricordo.

Un Frey mostruoso in più di un'occasione, considerata anche una forma fisica ormai non più longilinea. Pizarro lo abbiamo lasciato che inventava calcio e lo ritroviamo tale e quale (che palla per il gol di Pepito). Mario Gomez ha mostrato quello che poteva essere e non è stato, con una rovesciata bellissima in rete e un cinque dato a Rossi che ha fatto scendere il lucciconi ai tifosi viola. E poi la freddezza di Riganò e Flachi, la parata di Toldo sul rigore di Marcos Senna e tanto altro. Questi gli highlights del Pepito Day