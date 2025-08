Nzola al Pisa, è fatta: tempistiche rispettate, la Fiorentina ha dato il via libera. La formula dell'operazione

L'attaccante della Fiorentina M'bala Nzola, che ha fatto ritorno in viola dopo l'esperienza al Lens, è da settimane alla ricerca di una nuova avventura. In Serie A ha avuto molto mercato, con l'interesse del Pisa in primis per averlo in nerazzurro nella prossima stagione. E la trattativa, da giorni alle ultime battute, può finalmente dirsi conclusa.

Nzola andrà al Pisa. Prestito con diritto per l'angolano

Fatta per Nzola al Pisa, come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà. Le due società puntavano a chiudere entro martedì, oggi, e le tempistiche sono state rispettate: la Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento. L'angolano lascia in prestito oneroso con diritto di riscatto; nessun vincolo, dunque, sull'obbligo.