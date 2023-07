Ikoné, Mandragora e la firma di Kokorin: la Fiorentina batte nettamente il Catanzaro al Viola Park

90'+3 Si chiude il terzo test prestagionale per la Fiorentina che al Viola Park regola il Catanzaro per 3-0, grazie alle firme di Ikoné, Mandragora e Kokorin. Prossimo appuntamento mercoledì a Belgrado in casa della Stella Rossa

90'+1 GOL! C'è gloria anche per Kokorin! Il russo finalizza una ripartenza viola, con maglie difensive ormai larghe: destro all'angolino per il russo

86' C'è spazio anche per Cerofolini che chiude lo specchio a Moussa Bamba, lanciato tutto solo verso di lui!

83' Esplode il sinistro Duncan dal limite ma Sala respinge di pugno

82' Azione personale con classica finta di corpo di Ikoné che se ne va sul fondo a destra ma poi viene rimontato da dietro e il portiere Sala salva di piede

76' Azione insistita di Brekalo in area e tempo per il tiro che gli sfugge, arriva allora Biraghi che di sinistro calcia sul fondo

74' Cerca il gol Kokorin! Il russo viene servito da Ikoné ma Gatti lo neutralizza, smorzando il suo destro in corsa

71' Altro cooling break, prima degli ultimi 20 minuti del match

70' Contropiede viola ispirato da Kokorin che lancia di prima Ikoné, poi il tocco verso Harder e sul cross dell'italo-tedesco Brekalo non riesce a controllare in area

66' Un brivido anche per la Fiorentina con il destro dal limite di Curcio che sfiora il palo lontano

64' Altri cambi per Italiano: è il momento dell'esordio per Arthur, dentro anche Kayode, Comuzzo, Harder e Kokorin. Escono Ranieri, Mandragora, Cabral, Dodo e Castrovilli

63' Retropassaggio totalmente fuori misura di Brekalo che cerca Cerofolini ma va vicino addirittura all'autogol, pallone che sorvola la traversa

61' GOL del 2-0 per la Fiorentina! Stavolta a segno va Mandragora. Il centrocampista viene liberato da una punizione battuta a sorpresa da Biraghi, con difesa calabrese disattenta: bel diagonale mancino per Mandragora

58' Gran botta di Cabral! Il brasiliano sfiora la traversa e il raddoppio su una sponda di testa di Ikoné

53' GOL della Fiorentina con Ikoné! Sbaglia Curcio nel tocco in costruzione, Duncan si inserisce e lancia in verticale Ikoné che col sinistro batte Sala

49' Anticipo incredibile dello stesso Oliveri su Cabral: in spaccata il centrale catanzarese toglie all'attaccante viola il pallone del vantaggio, sulla linea di porta

48' Traversone di Biraghi ma di testa ci arriva Oliveri

47' Bell'uno-due tra Duncan e Cabral e cross del ghanese, con Gatti che di piede la mette in corner

46' Si riparte e per la Fiorentina ci sono diversi cambi. Fuori Terracciano, Parisi, Quarta, Amatucci, Sabiri e Kouame, al loro posto Cerofolini, Milenkovic, Biraghi, Duncan, Brekalo e Ikoné

45+3 Si chiude su una rovesciata (fuori) di Cabral il primo tempo. Prima frazione piuttosto scialba, con tanta fatica per la Fiorentina a trovare spazi, complice anche una condizione del tutto provvisoria

45'+1 Primo spazio trovato da un Cabral molto girovago fin qui: su tocco basso di Parisi il brasiliano cerca il sinistro di potenza ma il pallone finisce molto alto

44' Trova spazio fino al limite Dodo che poi va al cross ma troppo morbido e facile da leggere per Fulignati, in uscita alta

41' Pericolosi i calabresi con Situm che da destra cerca Iemmello e Quarta ci mette una pezza

38' Catanzaro che si affaccia timidamente verso l'area viola con una punizione di Brignola dalla fascia destra ma il pallone viene allontanato dalla difesa di Italiano

37' Urla di Italiano dedicate in particolar modo all'organizzazione del pressing, di gran lunga l'elemento più evidente ed efficace per la Fiorentina in questo primo tempo

34' Dodo riconquista un pallone in pressing e lo mette morbido per la testa di Cabral che però non riesce a dare la classica frustata indirizzata verso la porta

33' Va al cross Kouame dalla trequarti, Fulignati allontana di pugno in tuffo

30' Pallone lungo a cercare Iemmello ma Terracciano è attento ed esce fuori area a rinviare di piede

29' Si riparte, con il Catanzaro in possesso di palla

27' E' il momento del cooling break a causa del caldo che avvolge il Viola Park

22' Intercetto di Kouame al limite e scarico su Sabiri che cerca una ruleta, seguita da destro secco ma Krastev in scivolata respinge

20' Pressing viola sempre molto alto, fin dalle parti del portiere Fulignati, per cercare il recupero immediato del possesso

19' Va in solitaria Dodo che alla fine cerca il tiro dai 20 metri e non va lontano dalla porta

17' Azione laboriosa della Fiorentina a sinistra con un cross di Parisi deviato, alla fine Quarta cerca la giocata filtrante ma è troppo lunga per Cabral

15' Cercato ancora Kouame da parte di Sabiri: l'esterno viola cerca due volte il cross di sinistro ma lo recapita tra le mani di Fulignati

9' Prima conclusione di Kouame! Dopo un tiro di Sabiri ribattuto, l'ivoriano raccoglie al limite, finta di servire Dodo, e poi si gira sul perno per calciare di sinistro sul secondo palo: blocca a terra Fulignati

8' Vandeputte insidioso alle spalle di Dodo! Il belga entra in area e cerca il cross basso su cui non arriva nessun compagno

6' Prova subito la verticalizzazione Amatucci per il taglio di Kouame, lo anticipa però Scognamillo che frena la ripartenza viola

4' Rischia Ranieri che in fase d'impostazione serve direttamente Vandeputte ma l'azione dei calabresi non si concretizza

1' Si parte al Viola Park! Primo pallone giocato dal Catanzaro

FIORENTINA: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Amatucci, Mandragora, Castrovilli; Kouame, Cabral, Sabiri. All.: Italiano.

Catanzaro: Fulignati; Situm, Scognamillo, Krastev, Brighenti; Verna, Ghion, Brignola, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All.: Vivarini.

Altra amichevole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo il pareggio contro il Parma, al Viola Park arriva il Catanzaro neopromosso in Serie B, dove gioca tra l’altro il centrale viola Dimo Krastev. Gara ancora una volta a porte chiuse; calcio d’inizio alle 18:45, con possibilità di vedere il match su DAZN.

Potrebbe già essere la prima opportunità di vedere all'opera il nuovo acquisto Arthur Melo.