Luca Ranieri indiziato numero uno: 0 minuti a Oslo, ma stasera potrebbe toccare a lui al posto di Bastoni

L'Italia ha la prima occasione utile per rialzarsi stasera, contro la Moldavia, dopo la dura batosta subita in casa della Norvegia per 3-0 e il conseguente addio di Spalletti, che lascerà il posto da CT proprio dopo stasera.

Ma se questa è l'ultima volta in Nazionale per il tecnico di Certaldo, potrebbe invece essere la prima per Luca Ranieri. Il centrale della Fiorentina non è sceso in campo a Oslo, con Spalletti che gli ha preferito il trio difensivo composto da Bastoni, Coppola e Di Lorenzo. Se il centrale dell'Hellas non ha tutto sommato sfigurato, guadagnandosi una probabile riconferma nell'undici che partirà stasera, al suo fianco dovrebbe proprio esserci Ranieri che prenderebbe quindi il posto di Bastoni, non brillante nella debacle norvegese. Dopo Comuzzo (che però ancora non ha esordito) la Fiorentina torna a portare un proprio centrale in azzurro: chissà che Ranieri non trovi davvero la gioia dell'esordio stasera.