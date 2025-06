Il rifiuto di fronte ad offerte ricchissime e la voglia di proseguire in maglia viola. Fra i mille dubbi della Fiorentina la certezza si chiama Comuzzo

In mezzo ai tanti dubbi che ancora devono essere sciolti in casa Fiorentina, primo fra tutti la scelta del nuovo allenatore, c'è una grande certezza: Pietro Comuzzo.

Il rinnovo di contratto

Il giovane difensore friulano ha espresso il desiderio di rimanere e continuare a crescere con la maglia viola sulla pelle. A conferma di ciò, circa un mese fa, è arrivato il rinnovo del contratto con la società gigliata, nonostante le avances di Juventus e soprattutto Napoli che lo scorso gennaio aveva proposta al club di Commisso 30 milioni.

Il rifiuto all'Al-Hilal

Al prolungamento del contratto fino al 2029 (con opzione per l'anno successivo) ha fatto seguito la decisione irremovibile di dire di no all'Al-Hilal, ulteriore segno di attaccamento alla causa viola. E questo sebbene la squadra di Simone Inzaghi avrebbe potuto offrire un ingaggio tre volte superiore rispetto a quello attuale di Comuzzo alla Fiorentina (0,8 milioni). Secondo La Nazione non è escluso che il club dell'Arabia Saudita possa tornare alla carica per Comuzzo, ma né la Fiorentina né il giocatore sembrano disposti ad offrire margini di trattativa alla società biancoblù.