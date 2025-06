Comuzzo dice NO. Offerta dall'Arabia rispedita al mittente, lo aveva chiesto Simone Inzaghi

Pietro Comuzzo dice NO. Lo scorso gennaio era ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli, ma Commisso non accettò la proposta di De Laurentiis. Oggi, invece, è stato il giovane difensore a rifiutare un altro trasferimento.

Comuzzo rifiuta l'offerta di Inzaghi

La Nazione rivela infatti che recentemente il classe 2005 ha detto di no anche all’Al-Hilal, club saudita che ha appena ingaggiato Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’Inter, da sempre estimatore del giocatore, aveva inserito Comuzzo nella lista dei possibili rinforzi insieme a nomi di Theo Hernandez e Osimhen.

Il fresco rinnovo di contratto

I contatti tra l’entourage del calciatore e i manager del club saudita sono durati poco. Comuzzo non ha esitato, mostrando attaccamento alla maglia. Vuole continuare il percorso di crescita alla Fiorentina. Pradè e la dirigenza, pur informati del tentativo saudita, non hanno ricevuto alcuna proposta formale. Forte del recente rinnovo fino al 2029 (più opzione per un ulteriore anno), la società vede in Comuzzo un elemento chiave del futuro.