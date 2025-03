La Juventus corre già verso la Fiorentina, ma senza tre giocatori (che rimangono in dubbio per Firenze)

La Juventus è tornata in campo per preparare la partita contro la Fiorentina in programma domenica alle 18.00 al Franchi. I bianconeri al lavoro alla Continassa per lavorare e provare a riscattare la pessima figura fatta allo Stadium contro l'Atalanta con la sconfitta per 0-4.

Thiago Motta al lavoro senza tre pedine del suo scacchiere: Savona, Rouhi e Concieçao. Tutti e tre sono in dubbio per la sfida del Franchi. Lo staff medico bianconero monitorerà le loro condizioni nelle prossime ore prima di dare l'ok al ritorno in gruppo.