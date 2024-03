Nella serata di ieri sera a Sky Sport ha parlato il giornalista e telecronista sportivo Stefano De Grandis, anche riguardo alla sfida che ha giocato la Fiorentina contro il Maccabi Haifa. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha gestito bene la partita, non ha mai rischiato veramente. La squadra viola e Italiano stanno strutturando bene le due squadre a disposizione perché in rosa ci sono tutti giocatori intercambiabili. Tranne uno, che è Nico Gonzalez. Barak sta crescendo, pur aver trovato mai spazio. Non si è mai integrato al massimo con Italiano a Firenze, ma adesso sta crescendo e sta facendo bene”