La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Andreazzoli prosegue col tridente, panchina per Jallow

Sono da poco uscite le formazioni di Fiorentina Milan, gara valevole per l'ottava del Campionato Primavera1.

Le scelte di Andreazzoli

Andreazzoli schiera i suoi con un 3-4-3, con il trio difensivo Corduneanu, Turnone e Melani a schermare la porta difesa da Fei. Sulle corsie esterne trovano spazio Martini e Perrotti, mentre il centrocampo sarà composto da Beldenti e Cianciulli. Nessuna sorpresa in attacco, con Forte, Egharevba e Croci che tenteranno di scardinare la difesa rossonera. Fiorentina, ricordiamo, a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro l'Albinoleffe.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-4-3): Fei, Corduneanu, Turnone, Melani, Martini, S. Beldenti, Cianciulli, Perrotti, Forte, Egharevba, Croci. All. Andreazzoli

Milan: Milan: Catalano, Nolli, Tartaglia, Grassini, Geroli, Anastasio, Zanaga, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse. Allenatore: Renna