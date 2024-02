VIDEO - Drągowski-show: il polacco para tre rigori e il Panathinaikos vola in finale di Coppa di Grecia

Sta già facendo innamorare i tifosi del Panathinaikos Bartlomiej Dragowski, ex portiere della Fiorentina passato nella capitale greca lo scorso gennaio dallo Spezia. Nel ritorno della semifinale di Coppa di Grecia contro il Paok Salonicco, il classe ’97 polacco ha parato tre rigore permettendo così alla propria squadra di accedere alla finale della competizione.

Tre parate decisive

Drągowski ha parato i penalty del bulgaro Despodov, del russo Ozdoev e infine dello spagnolo Jonny Otto, tenendo in vita i suoi nonostante gli errori di Sporar, Arao e Limnios. Il Paok aveva pareggiato i conti vincendo 2-1 nei regolamentari ma nella lotteria dei calci di rigore il Panathinaikos ha la meglio per 6-5, ottenendo il pass per la finale:

Ora il ‘Pana' attende la sfidante

Il Panathinaikos ora se la vedrà con una tra Panetolikos e Aris Salonicco, col ritorno della sfida previsto per il 6 marzo. Di seguito il video con i 3 interventi decisivi dell’ex estremo difensore viola: