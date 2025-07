Bentornato 'Lezze': Visite mediche con la Fiorentina per il portiere

Bentornato alla Fiorentina, Luca Lezzerini. Il club viola ha trovato il suo terzo portiere, colui il quale partirà dietro a David De Gea e Lorenzo Martinelli.

Ritorno

E nel caso specifico si tratta di una vecchia conoscenza come ‘Lezze’, prodotto del settore giovanile viola e giocatore che, proprio in viola, ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2015.

Visite a Roma

Visite mediche in corso per lui a Roma, a Villa Stuart, che quest'anno è diventata la ‘sede’ scelta dal club viola dove fare esami a tutti i nuovi tesserati. Nelle prossime ore poi dovrebbe raggiungere il resto della squadra che si trova in Inghilterra per la seconda fase della preparazione precampionato.