Nel suo intervento in conferenza stampa, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino si è soffermato anche su Commisso: “Semplicemente abbiamo fatto tante belle chiacchierate insieme, abbiamo passato del tempo. Lui è un grande, vive la quotidianità con noi assieme a sua moglie e riesce a creare un clima familiare. Tante parole, molto semplici, e grande coesione. Il nostro presidente è una grande fonte di energia positiva”.

“Zaniolo? Arriverà la sua occasione, lo sa”

Su Zaniolo: “Si sta allenando benissimo, da grande professionista. Si sta comportando bene all'interno del gruppo e ha dei compagni che gli vogliono bene. C'è anche continuità di lavoro, durante la settimana. Appena avrà l'occasione (e lui lo sa), la sfrutterà. Sono sicuro di questo, è un bravo ragazzo con qualità e non vede l'ora di metterle in mostra”.

“Adli avrebbe bisogno di più continuità, quell'infortunio…”

E aggiunge: “Ho talmente tanti giocatori bravi e duttili che questo sistema di gioco può permettere a tutti di esaltarsi. Adli è uno di questi e so che può giocare sia da play nel 3-5-2 che da mezzala, anche lì può fare bene. Abbiamo provato entrambi i ruoli in questo periodo. L'infortunio l'ha tenuto fuori per un po', mentre lui avrebbe bisogno di più continuità”.