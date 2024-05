La probabile formazione del Napoli: Calzona sceglie il grande ex Simeone per sostituire Osimhen. Pronto a subentrare un vecchio obiettivo della Fiorentina

Alle 20.45 il Napoli sarà ospite della Fiorentina nell'anticipo della 37esima giornata di Serie A. Tantissime assenze per Calzona che però almeno in difesa potrà contare su quasi tutti i titolari: Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Juan Jesus centrali e Olivera a sinistra.

Il grande ex Simeone al posto di Osimhen

In assenza di Zielinski il centrocampo sarà formato da Anguissa, Lobotka e Cajuste. Davanti sarà il grande ex Simeone, in vantaggio su Raspadori, a sostituire l'infortunato Osimhen, affiancato da Politano e Kvaratskhelia con l'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Ngonge pronto a subentrare.

La probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Francesco Calzona