Dopo l'acquisto del centrocampista svizzero Simon Sohm, la Fiorentina continua il mercato in entrata rimanendo vigile soprattutto sulla situazione attaccanti.

Il preferito di Pradè

Daniele Pradè, nonostante le difficoltà legate alla cessione di Beltran, è alla ricerca di una nuova punta per il reparto offensivo viola. I viola, dopo aver piazzato Nzola, cercano un attaccante in grado di far rifiatare Moise Kean. Secondo Tuttosport il nome in cima alla lista dei desideri è il greco Fotis Ioannidis, ma la trattativa sembra molto difficile.

Una trattativa difficile

Anche il presidente del Panathinaikos in una recente intervista ha ammesso dell'interesse della viola, ma anche della distanza fra i due club. La dirigenza gigliata vorrebbe spendere una cifra intorno ai 13-14 milioni. Il club greco per il centravanti classe 2000 vorrebbe incassare molto di più, potendo contare anche su una scadenza di contratto distante tre anni.