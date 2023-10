In vista della sfida di domani contro la Fiorentina, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato al Corriere dello Sport-Stadio. Ecco le sue parole in merito alla gara del ‘Franchi’: “L'impresa è quasi impossibile, però se dico ‘quasi’ significa che un po' ci credo. A volte siamo riusciti a raccogliere vittorie da sogno, dobbiamo riprovarci. Anche perché la classifica è già complessa e la salvezza passa anche da queste partite”.

Sulla Fiorentina: “Squadra fortissima, al livello di Milan e Inter. Ha tutti gli ingredienti per poter competere per la Champions League. Ci sono 4-5 campioni che potrebbero fare un figurone nei top campionati europei, oltre a un bravissimo tecnico”.

Sull'Empoli: “Stiamo crescendo, soprattutto sulle prestazioni, come contro l'Inter. Speriamo di ripeterci anche domani. Zanetti? Mi è dispiaciuto molto cambiare, ma il momento era complicatissimo. Quando si appannano le certezze, sei costretto a scelte forti. Ora sono contento, siamo tornati a essere più propositivi. Parisi sarà emozionato da ex? No, non teme i fattori esterni. Per questo arriverà ad alti livelli”.

Sull'ipotesi Fiorentina al ‘Castellani’ durante il restyling: “Non è un argomento, per ora. Non ne abbiamo più parlato. Magari tornerà un discorso con l'inizio dei lavori. Per me rimane una possibilità concreto, ma mi sono reso conto di volerla solo io. Mi sembrava una cortesia per la Viola e un'opportunità per l'Empoli, ma ho visto che ha suscitato molta preoccupazione”.