Il derby Fiorentina-Pisa dopo oltre vent'anni… ancora senza tecnico. Inzaghi si libera dai nerazzurri

Sono oltre vent'anni che non si vede un Fiorentina-Pisa, da quel derby di Coppa Italia Serie C. La Serie A lo aspetta addirittura dalla stagione 1990/1991. Ebbene, la prossima stagione sarà quella del ritorno di questo derby. Anche se per ora, entrambe le toscane sono nella stessa situazione: alla ricerca di un allenatore.

Per ora è un derby senza panchine; se a Firenze i contatti proseguono con Stefano Pioli, a Pisa la ricerca del tecnico inizia adesso. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Filippo Inzaghi ha preso la sua decisione definitiva: ripartire dalla Serie B con il Palermo. I rosanero si sono accordati con i nerazzurri per liberare l'allenatore, l'ufficialità è attesa per domani. Intanto il Pisa deve mettersi a lavoro per una nuova guida tecnica.