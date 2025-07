In un'intervista al Corriere dello Sport, Cristian Volpato ha parlato anche del suo futuro, del mercato e del prossimo campionato, menzionando anche la Fiorentina. La società viola sembra interessata al trequartista italo-australiano del Sassuolo, che però chiede tanto per il suo giocatore.

Le parole di Volpato

“Leggo, sento e mi fa piacere perché vuol dire che qualcuno mi apprezza. Ma questo non mi condiziona minimamente, io bado solo a lavorare su me stesso e per il Sassuolo. È vero, non ho chiesto di andare via. Sto tanto bene qui e ho una grande voglia di impegnarmi. Il resto, all'esterno, lo lascio al mio procuratore. Se accetterei proposte dall'estero? Sì. Vengo dall’Australia. Mi sono mosso dall’altra parte del mondo e dunque non sarebbe un problema spostarmi di nuovo se si dovesse presentare la situazione. Oggi non mi pongo la questione".

E sulla Fiorentina

“Credo che la squadra viola possa fare buone cose, c’è il ritorno di Pioli che ha vinto uno scudetto e ci sono giovani forti in un bel mix con gli esperti”.