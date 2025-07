La Fiorentina accantona per il momento la pista Esposito. Il Sassuolo chiede troppo per Volpato, mentre a centrocampo il secondo colpo arriva se...

La Nazione fa il punto su quello che sarà il mercato della Fiorentina nelle prossime settimane dopo l'arrivo di diverse pedine tra giugno e luglio.

Attacco

In attacco il nome nuovo è quello di Siwe (LEGGI QUI), ma resiste anche la candidatura di Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter per il quale si stanno muovendo altre squadre di Serie A. Il suo futuro a Firenze dipende dalla permanenza di Beltran e per questo al momento la società viola ha accantonato (ma non abbandonato) la pista.

Centrocampo e trequarti

Per la trequarti il nome interessante è sempre quello di Cristian Volpato del Sassuolo, per cui i neroverdi chiedono 15 milioni di euro. Richiesta ritenuta eccessiva dai viola. Infine il centrocampo. Piace Kessié, così come Martel, O'Riley e Nicolussi Caviglia. Il colpo potrebbe essere singolo così come doppio. Tutto dipende dal futuro di Richardson, che potrebbe partire in caso arrivassero offerte interessanti.