L'Italia Under 21 vince al novantesimo e si prende il podio al torneo 'Maurice Revello'. In campo i viola Bianco e Dalle Mura

C'è anche un po' di Fiorentina nel successo di oggi dell'Italia Under 21 di Nunziata. Gli Azzurrini erano impegnati nel Torneo ‘Maurice Revello’, un'occasione per far sfidare alcune selezioni giovanili dall'Under 17 all'Under 23. Oggi la Nazionale era impegnata contro la Francia Under 20 nella finale per il terzo posto.

Successo all'ultimo respiro per l'Italia U21

L'Italia Under 21 strappa il successo per 1-0 al minuto 89, con la rete del classe 2003 della Juventus Leonardo Cerri. In campo anche il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, sostituito a metà ripresa, e il difensore viola Christian Dalle Mura per tutta la partita. Rete inviolata e podio per gli Azzurrini.