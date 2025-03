FOTO - La Curva Fiesole (di nuovo) in campo per la popolazione alluvionata

C'erano a Campi Bisenzio, c'erano e ci saranno anche a Sesto Fiorentino e nelle zone colpite dall'alluvione. La Curva Fiesole non fa mancare il suo apporto alla popolazione fiorentina colpita dalla calamità che in queste ore sta lottando contro l'acqua che ha invaso case, cantine e garage in diversi comuni della Città Metropolitana fiorentina.

Sui social è apparsa la foto di alcuni esponenti della Curva Fiesole lavorare con alle spalle un vessillo viola. Presenti sul territorio anche tantissimi tifosi viola volontari e non, oltre a chi, purtroppo, è rimasto direttamente coinvolto dalle inondazioni.