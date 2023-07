Ceccarini: "Per Arthur alla Fiorentina tanto dipende dalla valutazione che ne fa la Juventus. Igor, invece..."

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha detto la sua sulla Fiorentina nell'editoriale per tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole: "Con la Fiorentina è particolarmente avviato il discorso relativo alla cessione di Arthur. Il brasiliano piace ai viola, che lo stanno trattando sulla base d un prestito con diritto di riscatto. C’è da capire la valutazione che ne fa anche la Juventus. In più rimane da sistemare anche la questione ingaggio visto che Arthur guadagna una cifra esageratamente alta per il club viola. E quindi servirà uno sforzo da parte della società bianconera per perfezionare il trasferimento, almeno metà dell’ingaggio.

E sempre a proposito della Fiorentina, i viola stanno per chiudere con il Brighton per Igor. L’operazione si può chiudere a breve per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più bonus"