Dal Viola Park, allarme incendio rientrato: le attività tra oggi e domani si svolgeranno regolarmente, solo un'area rimane interdetta

Dopo l'incendio avvenuto nella notte al Viola Park, la Fiorentina fa sapere che l'allarme è ufficialmente rientrato e le attività programmate per la giornata si svolgeranno senza ulteriori intoppi.

Eccezion fatta per il padiglione giovani, la cui area sud rimane interdetta in quanto luogo d'interesse dell'incendio divampato stanotte, tutte le altre aree del centro sportivo di Bagno a Ripoli saranno operative regolarmente. A riprova di quanto detto, alle 17 ha preso normalmente il via la semifinale di Coppa Italia Primavera Femminile contro l'Inter, ma anche gli eventi del Media Center e la mensa del Padiglione Centrale proseguiranno la propria attività come da programma. Domani, poi, in arrivo il Torneo Rocco Commisso (categoria pulcini) all'interno della struttura.