Corriere dello Sport-Stadio: Quegli undici milioni spesi senza futuro dalla Fiorentina...

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Pioli vuole Bennacer”.

Pagina 18

Apertura per: “Centrocampo da rifare Fiorentina su Bennacer”. Sottotitolo: “Pioli lo ha avuto al Milan, costa 12-14 milioni: la società viola parte dal prestito, l’ingaggio (4 milioni adesso) è l’ostacolo da superare”. In taglio basso: “I prestiti già decaduti: 11 milioni spesi senza futuro”. Catenaccio: “La cifra salirebbe a 19 con l’addio di Gudmundsson Cataldi a zero euro”.

Pagina 19

Il nuovo arrivo: “Pioli decisivo per il sì di Dzeko”. Sottotitolo: “Edin e il tecnico si sono sentiti spesso: il bosniaco lo considera un grande gestore di campioni Da gennaio aveva deciso di rientrare in Italia”.