Malusci a FN: "Beltran può infiammare e far innamorare Firenze, ha tutte le caratteristiche per farlo. Lucas e Nzola, dateci i gol!"

Quello realizzato fino ad ora dalla Fiorentina è un mercato innovativo per diversi aspetti, dato che la società è intervenuta fino ad ora su più ruoli e prendendo giocatori di grande prospettiva. Per approfondire in che modo sta cambiando la squadra di Vincenzo Italiano Fiorentinanews.com ha voluto conoscere il parere dell’ex difensore gigliato Alberto Malusci.

La Fiorentina sta cambiando tanto in questo mercato, soprattutto l'attacco. Come giudica il nuovo assetto offensivo con Nzola e Beltran? Che si aspetta da loro?



“La Fiorentina ha cambiato tanto, ma era anche inevitabile che ci fosse un po’ di rivoluzione. Serviva che approdassero nuovi giocatori in maglia viola. Non era scontato, però ritengo che la Fiorentina abbia fatto un buon mercato ritoccando dove necessitava. È chiaro che da attaccanti come Nzola e Beltran ci si aspetta i gol, e quest'anno mi piacerebbe vederne tanti, come vorrei vedere anche la prontezza di inserimento da parte dei nuovi nel gioco di Italiano. Nzola lo conosce bene, Beltran no, quindi mi auguro che si possa ambientare nel nuovo contesto di gioco velocemente".

Di tutti i nuovi arrivati fino ad ora quale è l'acquisto che la intriga di più? E perché?

“Beltran è l’acquisto che mi intriga più di tutti. Secondo me è un giocatore che può infiammare e far innamorare Firenze, ha le caratteristiche che servono. Quando si arriva in un campionato diverso l’unica problematica sta nell'inserirsi nei nuovi schemi tattici. Vedendo le immagini i colpi ce li ce li ha tutti. Mi aspetto che ci possa veramente far divertire, e che possa dare quella qualità che alla Fiorentina manca là davanti".