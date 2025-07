La Fiorentina vuole riportare in Serie A un centrocampista del Venezia, ma c'è una concorrente pericolosa

La Fiorentina continua a guardarsi intorno per il colpo a centrocampo. Come riporta calciomercato.com, La società toscana ha avviato i contatti con il Venezia, per capire su che basi impostare una trattativa ipotetica per Hans Nicolussi Caviglia.

La richiesta del Venezia

Il centrocampista ex Juventus difficilmente rimarrà con i lagunari in Serie B e per lui la richiesta del Venezia dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro, in doppio rispetto a quanto i veneti hanno speso per riscattarlo a giugno.

La concorrenza

Oltre alla Fiorentina, però, sul ragazzo ci sarebbe anche il Bologna, che però ha ufficializzato proprio in queste ore il ritorno di Tommaso Pobega in rossoblù.