Il Sassuolo è ufficialmente in Serie B! Decisiva la vittoria del Frosinone sul Monza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Partite tesissime questo pomeriggio in ottica salvezza in Serie A. Da Monza arriva il primo verdetto di giornata, con il Sassuolo ufficialmente in Serie B dopo la vittoria del Frosinone sul Monza per 1-0 in trasferta. Il gol decisivo è di Cheddira, che porta così i gialloblù a 35 punti, a un passo dalla permanenza in Serie A. Ancora non terminata una partita pazza tra Udinese e Empoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina* 54, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona 34, Udinese 33, Empoli 32, Sassuolo 29, Salernitana 16. * = una partita da recuperare.