Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Luca Calamai ha parlato anche della qualificazione in Conference degli uomini di Palladino e del sesto posto finale:

“In Europa, anche se sull’ultimo treno utile, resta la Fiorentina. Kean, ancora lui, riporta la Viola per il quarto anno consecutivo in Conference. Un risultato che salva la stagione ma che non accende fuochi d’artificio. Toccherà al Presidente Commisso fare investimenti ancora più importanti per trascinare la sua creatura in un’Europa diversa. Quella che porta prestigio e soldi”.