Sulle pagine del Corriere dello Sport viene presentata l'amichevole di stasera che la Fiorentina disputerà contro la Primavera viola.

Si potrà quindi assistere alla prima Fiorentina di Raffaele Palladino che sarà altamente sperimentale, specialmente in difesa e a centrocampo, reparti in cui il gli interpreti sono più carenti a livello di numero. Ieri, nel terzo allenamento a porte aperte del ritiro, sia Biraghi che Kayode sono stati provati come 'braccetti' nella difesa a tre. Probabile che anche oggi Palladino cominci con loro, con Ranieri, unico centrale di ruolo a disposizione, schierato nel mezzo.

Test per la condizione fisica della squadra

Davanti spazio a Dodô e Parisi come cursori di fascia, mentre nel mezzo verrà dato ampio minutaggio sia a Mandragora che Bianco, due dei più coinvolti e stimolati in settimana, con esercitazioni ad hoc per loro. E poi in attacco tutta la curiosità sarà per vedere il debutto in viola di Moise Kean. L'amichevole con la Primavera di Galloppa servirà soprattutto a saggiare la condizione fisica di un gruppo che sta macinando chilometri in questo avvio di stagione: la parola d'ordine rimane intensità.

I dettagli tecnici cercati da Palladino

Oltre agli alti ritmi, Palladino sta iniziando a inserire qualcosa del suo: come la ricerca ossessiva della verticalità e della profondità, stimolata da esercitazioni ad hoc.