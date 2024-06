Milenkovic: "Entrati in campo con troppa paura, ma dopo li abbiamo messi in difficoltà. Siamo molto arrabbiati per la sconfitta"

La prima partita agli Europei non è andata bene per la Serbia di Nikola Milenkovic che ha perso 1-0 contro l'Inghilterra. Il difensore della Fiorentina però ha sottolineato diversi elementi positivi nella prestazione della Nazionale.

“Troppa paura all'inizio”

"Abbiamo giocato contro i principali favoriti per la vittoria - ha detto Milenkovic - siamo entrati in campo con paura, come se li rispettassimo troppo nei primi 15 minuti, ma in seguito abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel secondo tempo".

“Arrabbiati per la sconfitta”

Poi ha aggiunto: “Siamo usciti con un pressing più alto, mettendoli in difficoltà. Ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo, quindi siamo molto arrabbiati per aver perso. Ma della partita possiamo ritenerci soddisfatti, giriamo pagina e guardiamo alle prossime due gare che possono portarci a passare il turno”.