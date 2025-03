Zola: "Palladino è un ottimo allenatore che cerca il risultato attraverso il gioco. Ha migliorato la Fiorentina di Italiano"

La Gazzetta Dello Sport ha intervistato in vista del match di questo pomeriggio l’ex Napoli Gianfranco Zola, che si è espresso sulle migliori squadre del campionato: "Ci sono squadre come Lazio, Fiorentina e Roma che rendono la Serie A un campionato di livello, molto aperto. E la lotta per lo scudetto si deciderà soltanto alla fine”.

“Un ottimo allenatore…”

“Da Napoli-Fiorentina mi aspetto una bella partita. Il Napoli arriva da un buon risultato contro l’Inter, dove ha giocato abbastanza bene. La Fiorentina sta facendo un campionato di spessore: Palladino si sta confermando un ottimo tecnico e questo mi fa molto piacere”.

“Cerca il risultato attraverso il gioco”

E ancora: “Palladino lo seguivo al Monza: era uno di quegli allenatori che, nonostante avesse una squadra non proprio tra le migliori, cercava sempre il risultato attraverso il gioco. Mi era piaciuto molto e quest’anno sta andando anche oltre. Palladino, inoltre, è riuscito ad aggiungere le sue idee a quelle di Italian, migliorando la squadra”.

Il tecnico Raffaele Palladino. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Infine una chiosa su Moise Kean: "Non me l’aspettavo, devo essere sincero. Bravo lui e bravo il suo allenatore che l’ha fatto maturare così”.