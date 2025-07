Ti aspetti De Gea e Martinelli..e ti ritrovi a scoprire Fei

Una serata quella di domenica 20 luglio che probabilmente Gianmaria Fei si ricorderà a lungo.

I tifosi della Fiorentina e molti addetti ai lavori erano venuti per vedere all'opera portieri come David De Gea (un autentico fenomeno) e Tommaso Martinelli, che ha acquisito i galloni di vice e che ha già fatto il proprio esordio in Serie A, e invece hanno visto coi loro occhi un grande Fei.

Fiorentino anche lui

Anche lui fiorentino, come Martinelli, cresciuto nell'Affrico, il classe 2007 ha subito sì tre gol (imparabili), ma ha anche sfoderato tre interventi da vero campione. Anche palla al piede non gli manca la personalità: tante imbucate, tanti palloni anche rischiosi, per poter mettere in condizione i compagni di ripartire senza pressioni addosso e in campo aperto.

I complimenti di Kean

La stoffa sembra esserci e questa sarà una stagione importante per lui, una di quelle in cui verrà tenuto sotto osservazione. Intanto essere uscito dal campo con i complimenti di un certo Moise Kean non è un fatto da poco.