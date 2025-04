Boban boccia Riera e rimanda il suo salto in alto

Non ci sarà Albert Riera sulla panchina della Dinamo Zagabria nella prossima stagione.

Niente salto in alto (per ora)

Il tecnico del Celje, recentemente affrontato dalla Fiorentina in Conference League, e protagonista di una forte polemica nel dopogara con Raffaele Palladino, non è destinato per il momento a fare il salto in alto.

Zvonimir Boban

La scelta di Boban

La squadra più importante di Croazia, che lo aveva contattato un po' di tempo fa, sarà guidata da Mario Kovacevic. A sceglierlo è stato una vecchia conoscenza del calcio italiano come Zvonimir Boban, nuovo amministratore delegato del club.