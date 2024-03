Paulo Sousa studia per tornare in Serie A: Atalanta-Fiorentina sotto gli occhi dell'ex viola

L'allenatore ex Fiorentina Paulo Sousa non allena in Serie A da ormai ottobre 2023, quando è stato esonerato dalla Salernitana a inizio stagione. Il portoghese sembrerebbe pronto a tornare e, intanto, studia la massima serie italiana più che può.

Sousa si guarderà la Fiorentina

Sportitalia riporta l'infinito tour di Sousa, già presente a Bergamo per Atalanta-Sporting, venerdì al Castellani per Empoli-Bologna e ieri a vedere Monza-Cagliari. Oggi vedrà Juventus-Genoa e… Atalanta-Fiorentina, tornando dalla sua ex squadra, allenata dal 2015 al 2017.