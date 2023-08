La problematica numero uno della Fiorentina resta il nove. Cabral combatte ma non punge, nessun apporto alla fase offensiva da Dodô

La differenza di velocità è netta, anche se non come nell’imbarcata contro la Stella Rossa. Anche il Newcastle appare in condizione atletica nettamente superiore alla Fiorentina e il risultato lo testimonia.

Tuttavia il problema numero uno della Fiorentina era, e resta il numero 9. Manca l’attaccante capace di centrare la porta con una certa puntualità.[…]

Per ora andiamo con i giudizi, meno taglienti dei voti

Cerofolini – Bene – Limita il passivo con due belle parate. Incolpevole sui due gol.

Dodô – Molto male – Troppe volte porta a spasso il pallone finendo per perderlo. Nessun apporto alla fase offensiva.

Brekalo – Maluccio – Si vede poco, fisicamente sempre a disagio con avversari più corpulenti e veloci. Scatti solo in orizzontale.

Cabral – Male – Ha l’occasione di pareggiare ma non centra la porta. Combatte ma non punge. Non salta sul calcio d’angolo che Isak devia di testa in rete.

