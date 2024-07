Il Viola Park si espande: Casini annuncia l'apertura del Viola Parking - FOTO

Con l’inizio del ritiro della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino al Viola Park, oltre a ripartire la stagione, si riaprono anche le tante problematiche relative alla fruizione del maestoso centro sportivo. E nelle ultime ore sono arrivate ulteriori novità su quello che sarà il nuovo Viola Parking, una nuova area del complotto adibita a parcheggio per i tifosi.

In attesa della realizzazione del parcheggio scambiatore della tramvia, per il quale serviranno ancora mesi, questo pomeriggio l’ormai ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un immagine di quello che sarà il nuovo “spazio” del Viola Park. Gli ultimi lavori sono in corso di completamento, con la Fiorentina che ha assicurato l’apertura del nuovo parcheggio entro la metà di questa settimana. L’obiettivo è quello di consentire ai accedere agli allenamenti aperti della squadra viola al maggior numero possibile di tifosi.

Questa la foto pubblicata da Casini nel pomeriggio: