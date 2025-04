Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha commentato a DAZN alcune tematiche collegate alla squadra viola prima della gara contro il Milan, cominciando dal tecnico Raffaele Palladino: "Con Palladino ci siamo trovati bene fin dall'inizio, Commisso ci ha dato una mano a gennaio è oggi siamo a giocare una partita importante.

Sulla clausola di Kean

Prosegue: Clausola di Kean? Noi siamo molto contenti del ragazzo sia in campo che fuori che in campo; riguardo alla clausola ci auguriamo di trovare una soluzione, poi sapete che questi discorsi non si fanno soltanto da una parte"

Sul futuro di Adli

E sul centrocampista viola Adli ex della gara commenta: “Adli stava facendo molto bene, poi ha avuto questo infortunio. Ora è tornato in forna, duori dal campo è un ragazzo eccezionale, ci aspettiamo tanto da lu. Ci troveremo sicuramente a fare due parole con lui per capire il futuro”.

Sull'infortunio di Gosens e la Champions League

A Sky Sport Ferrari si è invece espresso così: “Infortunio di Gosens? Ha avuto un fastidio a un suo vecchio problema. Noi stiamo cercando di capire come rimetterlo in pista il prima possibile, lui è molto attento e si è allenato anche oggi al Viola Park”.

Obiettivo Champions League? "Oggi come oggi non dobbiamo metterci limiti, siamo nelle nostre mani. Affrontiamo tutte le partite e se daremo continuità ai risultati fino alla Champions, faremo una festa".