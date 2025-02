Non solo Fagioli, forse non solo Marin come alternativa, ma nel maremoto di centrocampo che sta attuando la Fiorentina c'è anche il marocchino Reda Belahyane, ennesima scoperta di Sogliano a Verona. Il marocchino, classe 2004, è in orbita viola secondo Alfredo Pedullà, dati gli ottimi rapporti con il Verona ma su di lui ci sono anche Rennes e Marsiglia: