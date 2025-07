Si è presentato questa mattina alla stampa Jacopo Fazzini, nuovo giocatore della Fiorentina arrivato dall'Empoli. Queste le sue prime parole ai media: "Ho sempre sognato di giocare al Franchi da giocatore della Fiorentina, perché sono sempre stato un tifoso viola. Un finale di stagione come lo scorso mi ha dato tanta fiducia, soprattutto dopo i problemi fisici che ho avuto. Spero sia di buon auspicio per quest'anno.

In questi primi allenamenti sto giocando trequartista, ma mister Pioli vuole centrocampisti che sanno fare tutto. Magari a volte mi abbasso un po' per prendere palla, ma mi piace anche accentrarmi per provare la giocata. Sono pronto a giocare dove me lo chiede il mister. Ho già parlato con lui e da me pretende tanto. Dipenderà anche in base alla partita.

Ho guardato tutte le partite della Fiorentina, a volte venivo allo stadio con genitori e cugini. La partita che ho impresso è sicuramente la vittoria 4-2 contro la Juventus. C'erano grandi centrocampisti e ho sempre preso spunto da loro. E' un onore essere qua. Non mi sento più un giovane. A 22 anni mi sento maturo per poter dire la mia a questi livelli. Qui in Italia dobbiamo trovare il coraggio di far giocare giovani, perché non abbiamo niente da invidiare a nazioni come la Spagna a livello giovanile".