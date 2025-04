Croci bomber implacabile, la Fiorentina under 15 vola e vince il proprio girone!

Arrivano buonissime notizie dal mondo Fiorentina ad allietare un inizio settimana segnato dal rammarico e la rabbia per una ghiotta occasione sprecata “dai grandi” contro il Parma.

La squadra viola under 15 infatti, grazie al netto successo per 4-0 nel derby contro l'Empoli, si è aggiudicata con una giornata di anticipo la prima posizione nel gruppo C. La Fiorentina è stata trascinata dall'attaccante Federico Croci, che è riuscito a segnare ben 33 gol in 23 partite, con una media spaventosa superiore ad un gol a partita. La squadra viola, che finora ha perso solamente un match sui 23 disputati, si presenterà così ai play off per aggiudicarsi il titolo come una delle squadre da battere, potendo contare anche sul talento cristallino del giovanissimo bomber classe 2010.