Ma in che posizione arriverà la Fiorentina a fine campionato? L'IA è ottimista sul futuro dei viola...

In che posizione arriverà la Fiorentina al termine di questo campionato? La domanda posta a Grok, l'intelligenza artificiale di X, ha dato un responso positivo per i viola.

Il ‘pensiero’ di Grok

“Considerando la forma attuale, il calendario e la concorrenza, è plausibile che la Fiorentina possa chiudere tra il 5° e il 7° posto. Una previsione realistica potrebbe essere il 6° posto, che le garantirebbe un’ottima chance di qualificarsi per l’Europa League, soprattutto se continua a sfruttare il fattore casa e a trovare concretezza in trasferta. Molto dipenderà dalla costanza nei prossimi scontri diretti e dalla capacità di evitare passi falsi contro le squadre di bassa classifica”.

I miglioramenti che dovranno essere fatti

Un pensiero articolato quello di Grok che ha, ovviamente, riscontri con la realtà dei fatti. C'è da migliorare in questo finale di stagione sia il rendimento in trasferta che quello con le formazioni minori che hanno fin qui creato molti problemi alla squadra allenata da Palladino. Se queste condizioni si verificheranno allora al termine de campionato ci sarà da essere soddisfatti per il piazzamento finale. E questo lo si può anche scrivere senza l'ausilio dell'IA.