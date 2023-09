Comprensibilmente amareggiato il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, nel suo commento a Dazn dopo lo 0-2 contro la Fiorentina:

"Difficile andare a casa dopo una partita così, sotto il profilo del gioco non c’è stata partita, anche a livello di contrasti rispetto alla Fiorentina. Siamo stati tambureggianti, loro si sono affacciati una volta in area e purtroppo su un movimento che conoscevamo benissimo non siamo stati attenti. Paradossalmente è la nostra miglior partita da inizio stagione, l’approccio è stato importante ma ovviamente dobbiamo essere più cinici. Poi non mi sento di dire nulla di negativo. Il campo dà questo verdetto ma io da allenatore vado a casa fiero dei miei ragazzi. La Fiorentina ha dei giocatori tali per cui toccando un pallone solo o affacciandosi solo una volta, ti puniscono.

Ci manca la vittoria, abbiamo tanti giocatori fuori e 16 elementi nuovi. Non mi piace piangermi addosso, abbiamo avuto varie situazioni tipo il due contro il portiere su cui dovevamo fare gol. Come quella di Thauvin nel primo tempo. Il calcio è severo, però con questo tipo di prestazioni arriveranno anche le vittorie".