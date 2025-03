Di Gennaro: "Il Napoli domani è nettamente favorito sulla Fiorentina, i viola sono in crisi, e Firenze è in subbuglio"

Quest’oggi l’ex centrocampista di Fiorentina e Verona Antonio Di Gennaro, oggi telecronista Rai, durante un collegamento con l’emittente napoletana Marte Sport Live ha commentato la sfida di domani tra Conte e Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Le mie impressioni in vista di Napoli-Fiorentina? La prestazione degli azzurri con l’Inter sembra aver certificato il ritorno a certi livelli di una squadra che si era un po’ inceppata, specie nella prova di Como. La Fiorentina invece è in una crisi importante, anche in Coppa è crollata e ha quasi difeso il 3-2 di svantaggio. Ci sono nuovi giocatori che si devono inserire, il mercato è stato fatto anche bene, ma c’è un problema di atteggiamento e penso anche di condizione fisica, visto che non regge per 95’. In ogni caso il Napoli sulla carta è nettamente favorito. L’ambiente di Firenze è anche un subbuglio, appena due mesi fa la classifica era ottima".

Ha fatto anche un’analisi della squadra di Raffaele Palladino: “I viola si trovano in una situazione che può avere anche uno strascico importante. Tuttavia mi aspetto una reazione della squadra di Palladino contro un Napoli che sembra avere di nuovo intensità di gioco. Senza Kvaratskhelia e, per il momento, Neres la squadra di Conte ha perso in imprevedibilità e cambio passo. Il Napoli prepara le gare senza coppe e ha possibilità di recupero nervoso e fisico, a differenza della Fiorentina che è tornata solo ieri dalla Grecia”.